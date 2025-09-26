Luka Modrić dobio nagradu za najboljeg nogometaša s ovih prostora u 21. stoljeću

26. ruj 2025
Luka Modrić proglašen je najboljim nogometašem regije u 21. stoljeću na sportskom simpoziju Simposar u Sarajevu.

Nagradu je primio videoporukom iz Milana, a uručena mu je kao glavna počast večeri, što je još jednom potvrdilo status kapetana Hrvatske i najtrofejnijeg igrača u povijesti Real Madrida. Organizator događaja bio je novinar Sabahudin Topalbećirević.

U istom programu Niko Kranjčar preuzeo je nagradu za životno djelo u ime svog oca Zlatka Kranjčara, a isto priznanje dodijeljeno je i dugogodišnjem dužnosniku HNS-a Zorislavu Srebriću.

Među nagrađenima su i predsjednik HNS-a Marijan Kustić te Romeo Jozak, bivši Dinamov direktor i sadašnji djelatnik saudijskog ministarstva sporta. Posebni gosti bili su Hristo Stoičkov i Jean-Marie Pfaff, dok se videoporukom obratio Emilio Butragueño, direktor Real Madrida.

