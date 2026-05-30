Luis Enrique: Protiv Arsenala ste mrtvi iznutra, frustrirajuće je igrati protiv takvih momčadi

AP Photo/Denes Erdos via Guliver Images

Luis Enrique ušao je u rijetko i birano društvo trenera koji su obranili naslov prvaka Europe.

Bilo je teško i dramatično, napeto do samog kraja, no PSG i Luis Enrique ostali su na krovu Europe. U raspucavanju penalima u finalu u Budimpešti bili su uspješniji od Arsenala.

“Bilo je teško, Arsenal je kompetitivna momčad. Počeli su utakmicu na najbolji način, sretno, što je jako važno u finalu”, rekao je nakon utakmice španjolski strateg.

Prisjetio se jednog manje sretnog raspucavanja iz prošlosti.

“Izgubio sam raspucavanje sa Španjolskom protiv Maroka na Svjetskom prvenstvu i zbog toga su me razapeli. To ovisi o kvaliteti igrača i vratara”, rekao je Luis Enrique, a njegove riječi prenosi španjolski AS.

“Kad igrate protiv Arsenala, iznutra ste mrtvi. Pričali smo o tome prije utakmice, ali uspjeli su nas uvući u to. Na poluvremenu smo probali ispraviti stvari. Nevjerojatno je frustrirajuće igrati protiv ovakvih momčadi. Obje su momčadi zaslužile slaviti, ali ono što smo ostvarili tijekom sezone treba uzeti u obzir. Imam veliko poštovanje prema Arteti i Arsenalu. Svi igraju najbolje kako znaju.”

Luis Enrique je zaključio pohvalama svojim igračima.

“Ovi su igrači potpuno drukčiji. Moram im reći da prestanu trenirati jer nikad ne staju. Nivo je nevjerojatno visok, a kada uživate u svom radu, to je ništa. Sad je vrijeme za odmor, skoro dva mjeseca.”