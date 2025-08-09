Ludnica na Drosini: Lokomotiva u zadnjoj minuti s igračem manje stigla do boda protiv Istre!

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U prvom subotnjem susretu drugog kola nove sezone HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Istre 1961 i Lokomotive su odigrali 2-2 (0-1), a gosti su do boda stigli golom u 94. minuti.

Već u osmoj minuti gosti iz Zagreba su poveli pogotkom Dušana Vukovića. U 47. minuti je za 1-1 pogodio Salim Fago Lawal, dok je u 77. Saydou Bangura zabio za 2-1 i činilo se pobjedu domaćina. No, u 94. minuti Mirko Sušak je bio strijelac za konačnih 2-2.

Izuzetno živahno su u utakmicu startale obje momčadi. Prilike su se na obje strane počele nizati od samog početka, a gosti su poveli u osmoj minuti. Nakon udarca Krivaka domaći vratar Kolić je odbio loptu na koju je natrčao Vuković i pospremio je u mrežu za gostujućih 1-0.

Samo tri minute kasnije ponovno je u naletu bila Lokomotiva i opet je sve zakuhao Krivak. Njegov je udarac na kraju prošao pored domaćih vrata. Nakon munjevitih 15-ak minuta s obje strane igra se malo smirila, a Istra 1961 je preuzela kontrolu događaja na travnjaku.

Do kraja prvog dijela još je jednom iz kontranapada zaprijetila Lokomotiva. U 35. minuti je bilo opasno pred domaćim vratima, ali su tom prilikom sporo i nekonkretno reagirala dvojica gostujućih igrača.

Pulski sastav je izjednačio odmah na startu drugog poluvremena. U 47. minuti je Lawal pobjegao obrani Lokomotive i pogodio za 1-1. Puno bolja u tim je trenucima bila Istra 1961 koja je samo četiri minute kasnije imala novu veliku priliku, ali Rozić nije pogodio za preokret. U 60. minuti je uslijedio novi nalet domaćina. Dva puta je bilo opasno po vrata Lokomotive, ali blokovima su se spašavali gosti.

Kroz cijelo drugo poluvrijeme Istra 1961 je napadala, Lokomotiva je bila nemoćna, a preokret je uslijedio u 77. minuti. Nakon Radoševićevog udarca lopta se odbila do Bangure koji je na opće oduševljenje domaćih navijača zabio za 2-1.

Nakon preokreta Istra 1961 je nastavila s napadima. U 92. minuti je domaći igrač Rozić pogodio okvir vrata, a šok je uslijedio u 94. minuti. Tada je Sušak ostao nečuvan u domaćem šesnaestercu te je pogodio glavom za konačnih 2-2.

Kasnije u subotu od 21 sat na Opus Areni se igra derbi drugog kola, Osijek dočekuje prvaka Rijeku.

U prvom dvoboju drugog kola Dinamo je na domaćem terenu svladao Vukovar 1991 u petak s 3-0. Strijelci su bili Vidović, Beljo i Kulenović.

Posljednje dvije utakmice ovog kola igraju se u nedjelju. Od 18.45 sati se sastaju Slaven Belupo i Varaždin, dok 2. kolo završava utakmicom na Poljudu od 21 sat između Hajduka i Gorice.