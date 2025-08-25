Lozo za SK: Vučević i Rakitić ne mogu imati kontinuitet ako Hajduk ne bude imao rezultat

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Dinamo i Hajduk izvrsno su startali u HNL. U četiri meča upisali sve pobjede te će pauzu zbog reprezentacije dočekati na prva dva mjesta u poretku. Hoće li oboje ostati maksimalni, pokazat će susreti koji slijede za vikend - Dinamo gostuje u Varaždinu, a Hajduk je domaćin Rijeci.

Marko Lozo je za Sport Klub analizirao zadnje prvenstvene pobjede Dinama i Hajduka te njihovog izvrsnog početka. Dotaknuo se Dinamovog kasnijeg početka u Europi i Hajdukovog ranijeg ispadanja, Rijeke u prvenstvu i njezinog uzvrata u Europskoj ligi te činjenice da imamo dva predstavnika u europskoj konkurenciji.

Kako ste vidjeli Dinamo i Hajduk, koji su u prošlom kolu bili uspješni i ostali maksimalni u HNL-u (osvojili 12 bodova u četiri odigrana sraza)?

“Dinamo i Hajduk su dobro ušli u sezonu, ali Hajduk više u prvenstvu nego u Europi. U Osijeku jako bitna i ključna pobjeda za povratak samopouzdanja, vjere te kvalitete u momčad. Dinamo dosta dobro odradio prijelazni rok i trenutačno je bez primljenog gola, što je bio najveći problem prošle sezone. Ekipa je pogođena i ima četiri pobjede.”

Dinamo je posljednji pogodak dobio protiv Lokomotive (bilo 17. svibnja), a nakon toga nanizao pet uzastopnih utakmica bez primljenog gola u prvenstvu (zabio ih sve skupa 11 ako se računa pobjeda protiv Varaždina u zadnjem kolu).

“Na pripremama to nije baš bilo sjajno jer je primio dosta. Kada je krenula sezona, odlično igra obrambeno i napadački. Obrambeno je stalno u visokom presingu i rekao bih da je to na 80%. Mislim da Istra nije uputila ozbiljan udarac. Super izgleda za sada, a sjajno je da ne igra Europu odnosno kasnije se priključuje tako da se momčad može dodatno uigrati. Cijela momčad je nova i to će puno značiti. Ovo je odlično i dopada mi se konkurencija u momčadi. Igrači su super i uđe drugi kada prvi ne igra dobro te donese kvalitetu. Nadam se da će odličnu formu u HNL-u prebaciti na Europu.”

Europa je na jesen, odnosno krajem rujna tako da ima još vremena kako bi se posvetio samo prvenstvu.

“Da, izgleda dosta dobro. Sportski direktor Dario Dabac rekao je da se na prijelazni rok radilo čak 15 ili 16 sati. Taj rad se isplatio, a klub je dobro doveo igrače i dobro se posložio. Još će se nadopunjavati s igračima, a ovi koji su dovedeni su sjajni. Trener se odlično uklopio, a igra se dobro, lepršavo i napadački. Čak nema grča ni opterećenja.”

Hajduk je isto odlično ušao u prvenstvo kao Dinamo, ali ipak primio jedan gol (zabila mu je Istra i poslije toga ostao čiste mreže).

“Hajduk gradi i radi igru. Nije ni blizu idealnog na terenu, ali glava i rep postoje. Profili igrača su takvi da Garcia ne stavlja isto što se formacije tiče. U Osijeku bilo je 4-2-3-1, a u Europi znalo biti 4-3-3. Nema još tu šesticu koju on želi. Obrana je dobra, a presing i napad su isto dobri. Dobro izgleda i rezultat ga prati, a Goran Vučević i Ivan Rakitić su prava pojačanja Hajduka. Jedino što Hajduku treba zbog podrške je rezultat te kako bi Vučević i Rakitić mogli realizirati sve svoje ideje pa da klub može rasti.”

Trenutačno jedini minus je rano ispadanje iz Europe (iznenadna eliminacija od Dinama iz Tirane u Konferencijskoj ligi).

“Da, Europa je nevjerojatna jer je faktor sreće ponekad bitan. Na Poljudu trebalo se dobiti s pet ili šest razlike. Ne dobiješ, a primiš dva eurogola u Splitu i Tirani. U nekim trenucima bile su taktičke pogreške od strane, a Garcia je izjavio da je pogriješio u nekim segmentima. Hajduk je bio kvalitetniji od Dinamo Cityja, ali porazi od takvih momčadi događaju se godinama. Ne treba raditi dramu od svakog poraza, ali Vučević i Rakitić ne mogu imati kontinuitet ako Hajduk ne bude imao rezultat. Trebaju se poklopiti igra i rezultat kako bi njih dvojica mogli imati kontinuitet rada da bi nešto napravili.”

Aktualni prvak i branitelj naslova Rijeka zaostaje osam bodova za Dinamom i Hajdukom (ima samo 4 boda). Kako to komentirate?

“To je tek početak tako da je nebitno. Rijeka ima veliki problem jer igra važne utakmice u Europi. Tu je HNL, ali najvažnije od svega je tko će ostvariti transfer što se igrača tiče. To je teško za trenera, a najlakše će biti kada završi prijelazni rok pa će situacija biti puno bolja. Igrači su u pričama o transferima jer radi se o njihovim karijerama, a Đaloviću je teško jer je riječ o bitnim i jakim igračima te velikim izlaznim transferima. To je jedan od razloga zašto se igra toplo-hladno. Čim prijelazni rok bude gotov, to će biti neka druga Rijeka. Dokle god traje, bit će teško kontrolirati.”

Ovaj tjedan igra uzvrat play-off runde Europske lige protiv PAOK-a. Ako ispadne, ide u Konferencijsku ligu koju je već osigurala. Ono što nas veseli je da napokon imamo dva predstavnika, a zadnji put ostvarili smo to prije pet godina.

“Da, šteta da se Hajduk nije ubacio. Dinamo i Rijeka trebaju nešto napraviti da bi imali bolji koeficijent. Europa je bitna za hrvatski nogomet, a pogotovo za izlog igrača. To treba dalje graditi u smislu da se napravi što bolji rezultat.”