Lovru Majera želi španjolski velikan koji će igrati Ligu prvaka?

Marco Steinbrenner DeFodi Images via Guliver

Lovro Majer (27) iza sebe ima sezonu obilježenu ozljedom gležnja i operacijom, zbog čega je upisao tek 11 nastupa za Wolfsburg, od čega samo pet kao starter.

Francuski Foot Mercato otkriva kako je Villarreal pokazao interes za hrvatskog veznjaka te kontaktirao njemački klub kako bi se raspitao o uvjetima mogućeg transfera.

Španjolski prvoligaš, koji će sljedeće sezone igrati u Ligi prvaka, slaže ambiciozan kadar – već su doveli Alberta Moleira, a Majer bi se mogao uklopiti u viziju trenera Marcelina. Hrvatski reprezentativac ranije je nastupao za Lokomotivu i Dinamo, iz kojeg je 2021. za 12 milijuna eura prešao u Rennes. U Francuskoj je proveo dvije sezone te upisao 79 nastupa, devet golova i 16 asistencija.

U ljeto 2023. Wolfsburg je za njega izdvojio 25 milijuna eura, čime je postao treći najskuplji igrač u povijesti kluba. Ugovor mu traje do 2028., a Transfermarkt ga trenutno procjenjuje na 17 milijuna eura. Do sada nije bilo govora o odlasku, no interes Villarreala mogao bi pokrenuti promjene.