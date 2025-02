Lovren: Salah je bliži odlasku nego ostanku na Anfieldu

Iako ima 32 godine i impresivne brojke (21 gol i 13 asistencija u Premier ligi), njegov ostanak u Liverpoolu nije siguran. Salahov dobar prijatelj, bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, komentirao je njegovu situaciju za portal Win Win.

“Salah vjeruje kako postoje neke stvari koje nedostaju kada je klubu u pitanju, ali nadam se da će se sve uskoro riješiti. Realnost je ipak drugačija, on je bliži odlasku nego ostanku na Anfieldu. Došao sam do zaključka da ga klub ne poštuje dovoljno ili ne onoliko koliko on misli da zaslužuje, ali to je druga strana priče. Sve što se događa, događa se iza kulisa. On zaista jako voli Liverpool i želi ostati, a to je najvažniji dio, možda se tamo vidi i u mirovini”, rekao je Lovren.

“Svi žele da on ostane, osobno to želim. Nazvao sam ga neki dan i rekao mu: ‘Mo, moraš misliti na sebe. Pogledaj što si sve napravio za ovaj klub i što si još sposoban napraviti”, komentirao je bivši hrvatski reprezentativac i stoper Liverpoola, koji danas igra u grčkom PAOK-u, pa dodao.

“Mislim da mu se, unatoč svemu što je napravio, i dalje ne daje dovoljno pozornosti, jer da su u pitanju Messi ili Ronaldo, svakodnevno bi se pričalo o tome zašto mu nije produžen ugovor i zašto mu nije dana prava ponuda.”