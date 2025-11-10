Lova do krova: FIFA će na Mundijalu naplaćivati i parking

Podijeli :

AP Photo/Stefan Jeremiah via Guliver Images

Nogometna organizacija počela je prodavati službene parking karte za utakmice Svjetskog prvenstva 2026. po cijenama od 75 do čak 175 dolara dnevno, što je više od cijene nekih ulaznica s ranijih turnira. Parking tako postaje još jedan FIFA-in izvor zarade, uz već rekordno skupe ulaznice koje su u prodaji od prošlog mjeseca.

Organizacija natjecanja u SAD-u, Meksiku i Kanadi već sada izaziva probleme zbog logistike i ograničenih mogućnosti javnog prijevoza. Većina američkih stadiona, koji se koriste za NFL, okružena je velikim parkiralištima, no dio prostora bit će zatvoren zbog sigurnosnih razloga ili rezerviran za VIP goste i ugostiteljske zone. To će značajno smanjiti broj dostupnih mjesta, pa FIFA iskorištava potražnju nudeći parkirne propusnice po cijenama usporedivima s onima za Super Bowl.

Primjerice, na stadionima u Miamiju, Dallasu, Kansas Cityju i Bostonu parking za grupnu fazu košta 75 dolara, dok se za polufinale i utakmicu za treće mjesto cijena penje na 175 dolara. U usporedbi, ulaznica treće kategorije za grupnu fazu Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. stajala je 69 dolara – manje nego parkiranje četiri godine kasnije u SAD-u.

Sva parkirna mjesta prodaju se bez mogućnosti povrata, a mnoge lokacije još nisu ni potvrđene, pa se zasad prikazuju kao “0 milja od stadiona“. FIFA, koja očekuje rekordnu zaradu veću od 13 milijardi dolara, tvrdi da sav prihod ulaže u razvoj nogometa širom svijeta.

Kritičari pak upozoravaju da se radi o još jednom primjeru pretjerane komercijalizacije turnira – od ulaznica i fan tokena do parkinga – zbog čega mnogi navijači stječu dojam da će svaki trenutak provedeni na Svjetskom prvenstvu imati svoju cijenu.