Lova do krova: Evo za koliko bi novca Mišković trebao prodati Rijeku

Njegova grupacija Black Knight Football Club već posjeduje šest nogometnih klubova, među kojima je i engleski premierligaš Bournemouth.

Đalovića na klupi Rijeke mijenja čovjek koji mu je nanio težak europski poraz?! Čeka se još službena potvrda: Mišković prodao Rijeku

Službena potvrda posla još se očekuje, no Rijeka će postati dio Foleyjeve mreže klubova koja uključuje i Moreirense (Portugal), Hibernian (Škotska), Lorient (Francuska) te Auckland (Novi Zeland).

Pod Miškovićevim vodstvom Rijeka je u posljednjih 13 godina ostvarila najuspješnije razdoblje u povijesti, osvajajući brojne trofeje. Sportske novosti tvrde kako se u dobro upućenim domaćim nogometnim kuloarima možete čuti da je Mišković postigao cijenu od 50 milijuna eura za prodaju Rijeke.

Bill Foley, procijenjen na 1,7 milijardi dolara, jedan je od najutjecajnijih sportskih investitora današnjice, a njegov holding je u 2022. ostvario neto dobit od 1,13 milijardi dolara, pa kupovina Rijeke predstavlja relativno skroman izdatak u okviru njegovih investicija.