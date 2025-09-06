Lončarević za SK komentirao igru Hrvatske: ‘Nemoguće je dopustiti toliko rupa u obrani’

Podijeli :

Hrvatska je nastavila svoj pobjednički niz. Treća pobjeda zaredom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo stigla je na gostovanju u Torshavnu. Svladala je Farske Otoke 1:0, a Crnu Goru čeka s maksimalnih 9 bodova nakon tri odigrana meča. Uz to, lovi Češku koja ima 3 boda više.

Ilija Lončarević je za Sport Klub prokomentirao sraz s Farskim Otocima. Dotaknuo se naše igre, Crne Gore, Andreja Kramarića, Luke Modrića i Ivana Perišića.

Kako ste vidjeli teško izborenu pobjedu protiv Farskih Otoka?

“Nije dobro kada čovjek gleda ovakvu utakmicu i bude nervozan od početka do kraja. Ne baš od prve minute, nego od prve šanse Farskih Otoka i zbog toga dođe do nervoze. To se odnosi na nas gledatelje, ali najviše na izbornika sa stožerom i igrače. Rezultat je povoljan i tri boda su upisana. To je jedino važno te je bilo očekivano i teško, ali malo neočekivano vezano je za taktičku nedisciplinu odnosno igrači su bili neozbiljni. Farski otoci bili su jako dobro organizirani u fazi obrane, a igrači puno spremniji nego prije deset ili više godina. Izbornik je dobar i odigrao je ono što je mogao. Nas ne može iznenaditi da oni naprave desetak kontranapada i moglo se završiti s dva ili tri gola. To je malo previše za takav odnos snaga, ali „olakšavajuća okolnost“ za igrače je što u svojim klubovima i ligama te reprezentaciji ne igraju u ovakvim odnosima odnosno na način da je 11 igrača postavljeno u obrani na 30 metara od suparnika i da se suparnik otvara samo u kontranapadu. Nije bilo problema s rezultatom, ali u igri da.”

Pobjeda i tri boda su ovdje, ali igra nije bila na visokoj razini koja bi nas zadovoljila.

“Da, ali bila bi druga priča da je krenulo po zlu od prve minute. Treba zahvaliti Bogu da nam se nije osvetilo, ali došlo je do toga da će biti teška utakmica iako izbornik nije tako mislio ni rekao. Suparnik nije bio strašno jak, ali nemoguće je dopustiti toliko rupa u obrani. Kod njihove prve šanse ostao je samo jedan igrač, odnosno stoper i nema opravdanja ni razloga za to. Igrači imaju svoje načine ponašanja i to je njihovo u smislu da se protiv slabog suparnika ne mora razmišljati o discipliniranoj obrani jer to će zatvoriti oni, koji su ostali. Onda se dogodi nered jer ne znaš tko ima kakve dužnosti. To se ne bi smjelo dogoditi, a u sastavu bilo je hendikepa i izbornik je svjestan toga. Mi nismo imali brzih igrača, a odnosi se na bekove, krila i veznu liniju. Jedini, koji se povremeno iskazao vezano za individualnu moć pojedinca bio je Fruk. Uz njega, još Sučić koji je bio na zadnjem veznom. Moć talenta za rješavanje individualnih stvari nije došla do izražaja, a sljedeća utakmica bit će teža i treba sačuvati igrače.”

Idući suparnik je Crna Gora, koju vodi Robert Prosinečki. Izgubila je od Češke i ako izgubi od nas, bit će eliminirana vezano za plasman na Svjetsko prvenstvo što znači da samo Češka i mi ostajemo u igri za prvo mjesto.

“Crnoj Gori je zadnji vlak za priključak, a mi igramo doma i sve treba dobiti kod kuće tako da se tu nema što razgovarati. To je jasno bez obzira na suparnika. Moraš dobivati kod kuće kako bi imao osiguran plasman. Bit će teško, a Robi nas poznaje više nego bilo koji drugi izbornik. To može biti jako važno, ali i ne mora. Crna Gora ima puno dobrih igrača, koji igraju u velikim europskim klubovima. Ako bude igrala sličnu obranu kao Farski otoci, bit će puno opasnija što se kontranapada tiče. Ako budemo nedisciplinirani iza našeg napada, svaka izgubljena lopta bit će velika frka. Smatram da će igrači izvući pouke i da će biti sve u redu.”

Kako su vam se činili Kramarić, koji je bio kapetan i strijelac te Modrić, koji je odigrao zadnjih skoro pola sata?

“Izbornik je sačuvao Modrića i Perišića za Crnu Goru jer se igralo na umjetnoj travi, iako je Perišić više igrao. Mislim da je to više bilo zbog umjetne trave jer je podloga, koja igračima ne odgovara. Kramarić je dao svoj doprinos i zabio gol. To je njegova obveza i to se očekuje od njega. Modrić i Perišić učinili su sve da ostanu čitavi te zdravi.”