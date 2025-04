Lončarević: Petkovića i ostale senatore godinama nitko nije doveo u red

Podijeli :

Dinamo je u 28. kolu SuperSport HNL-a doživio težak poraz od Istre 3:0, čime je upisao osmi ligaški poraz ove sezone. Aktualni prvak sada zaostaje osam bodova za vodećim Hajdukom, dok je od druge Rijeke udaljen četiri boda, uz to što Riječani imaju utakmicu manje.

Osam kola prije kraja, Dinamo je sve dalje od borbe za naslov, a poraz u Puli dodatno je naglasio krizu u Maksimiru. O trenutnoj situaciji u klubu za Index je govorio Ilija Lončarević, bivši trener i sportski direktor Dinama te jedno od najpoznatijih imena u povijesti HNL-a.

Zašto je govor tijela igrača Dinama takav da je samim pogledom na njih već nakon prvog gola Istre bilo jasno da nemaju volje ni snage za preokret?

“To je veliki problem Dinama, a zašto je tako, treba pitati one koji su to dopustili. Premda za Dinamo od početka ove sezone igraju isti igrači, na terenu se vidi da su to dvije momčadi. Ona koja u Ligi prvaka igra preko svojih mogućnosti i ide, kolokvijalno rečeno, 120 posto, i ona koja igra u SHNL-u, ali na 90 posto.

U takvim izdanjima ne može parirati suparnicima u našoj ligi jer ni igrači ni momčad nemaju automatizme. Dinamo je izgubio svoju glavnu snagu, a to je autoritet. S pomoću autoriteta se prošle sezone vratio i uzeo duplu krunu, a ove godine ga nije imao.

Zato što je autoritet izgubio dovođenjem niza “pojačanja”. Svaka momčad, pa tako i ova Dinamova, polako gubi svoju snagu i moć te ju treba regenerirati i ojačati. Međutim, Dinamo to nije napravio i tako momčad više ne može nadoknaditi što je ranije uspijevala.”

Onda to nije problem samo momčadi?

“Naravno da to nije problem samo momčadi. Nju netko stvara i sklapa. Ali, u Dinamu je u zadnje nepune dvije godine promijenjeno čak pet trenera: Čačić, Bišćan, Jakirović, Bjelica, Cannavaro. To je strašno neprofesionalno i neodgovorno. Sve to počiva i na nizu promjena u upravi i vodstvu kluba, koje traju sad već godinama.

Nepojmljivo je da ijedan profesionalni klub, a posebno onaj Dinamove razine, ovako dugo nema sportskog direktora. U svim tim promjenama u Dinamo je došla gomila ljudi koji skaču iz opanaka u cipele, ali koji ne znaju kako podnijeti te lakirane cipele.

Nogomet je na terenu igra, ali oko njega je previše komplicirano i teško što se tiče organizacije i menadžmenta. To moraju raditi ljudi koji su iz nogometa i koji to znaju. To što je netko dobar u nekom drugom području, ne znači da je dobar za vođenje i upravljanje u nogometnom klubu jer to je specifičan posao i okruženje.”

Tko je kriv za to?

“Jedna od velikih negativnih ostavština Zdravka Mamića je što iza sebe nije ostavio stručni kadar. Dinamo nema stručne autoritete. U Dinamu se neredi samo nagomilavaju i to momčad u jednom trenutku osjeti.

Zahvaljujući treneru koji je nespreman ušao u ovakav problem. Tako dolazimo do toga da je u Dinamu na svim razinama mješavina nagomilanih ljudi koji se ne znaju i onda ne mogu zajedno funkcionirati, a posebno ne harmonično.”

Nakon nje je pred kamere izašao kapetan Bruno Petković, ali izgledao je izgubljeno.

“Petkoviću i ostalim starosjediocima ili, kako ih zovu, senatorima, dozvoljeno je da godinama igraju svoj nogomet i provode svoju filozofiju. Ali, ta filozofija je došla do kraja i to je netko u klubu morao prepoznati i odlučiti da to više tako ne može ići. Bruno Petković, Stefan Ristovski, Josip Mišić su u klub došli od 2018. do 2021. i cijelo to vrijeme oni uvijek idu svojim putem i nitko ih nije do kraja doveo u red.”

Hoće li Cannavaro ostati trener?

“Mislim da nije pitanje hoće li ostati nakon kraja sezone, nego hoće li ga dočekati.”

Je li vrijeme za totalni remont momčadi na ljeto?

“Apsolutno je vrijeme za totalni remont Dinama. To mora napraviti uprava. Donijeti pravi plan i program. Nije kriza samo u prvoj momčadi nego u cijelom klubu. Potreban je remont i momčadi, ali i struke. Uprava kluba mora sjesti i pogledati se u lice. Ne može sve baciti na trenera i igrače.”

