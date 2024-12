Lonačarević za SK: Hajduk je najopasniji u ovom trenutku. Bjelica? Neozbiljno je pričati o smjeni

Podijeli :

Guliver Images

Hajduk je drugi put dobio Dinamo ove sezone. Osim pobjede i preuzimanja pozicije lidera u poretku, povećao je bodovnu prednost nad aktualnim prvakom i došao u situaciju da može osvojiti naslov jesenskog prvaka uoči odlaska na zimsku pauzu. Do kraja polusezone ostala su samo tri kola i uskoro će biti poznato hoće li jesenski prvak biti Hajduk ili Rijeka.

Ilija Lončarević je za Sportklub analizirao ovaj derbi. Dotaknuo se forme jednih i drugih, Gennara Gattusa i Nenada Bjelice, Marka Livaje i Sandra Kulenovića te pozitivnog niza Rijeke.

Kako ste vidjeli najveći derbi hrvatskog nogometa, koji je odigran jučer na Poljudu?

“Teško je reći nekakvu generalnu ocjenu i sažeti u nekoliko rečenica. Nije popularno biti general poslije bitke pa sada pričati o manjkavosti jednih i drugih. Uglavnom o Dinamu, koji je izgubio utakmicu. Nećemo razgovarati na način o poraženom sve najgore, a o pobjedniku sve najbolje. Obje momčadi pokazale su neku svoju sliku. Ako je u prvom poluvremenu Gattuso namjerno napravio da Dinamo bude slobodan u igri, to je OK. Ako nije, onda je Hajduk bio pod velikim dojmom tako da je Dinamo praktički imao dosta veliku kontrolu nad utakmicom. Međutim, iz te kontrole i po dobrom starom običaju nije izašlo ništa konkretno, odnosno nije bilo šansi. Samo dva udarca i to je to. Nije bila dominacija, ali sigurna igra jest. Početak drugog dijela već je nagovijestio i pokazao gdje su manjkavosti Dinama. To je pritisak Hajduka, igra u obrani na svojih 30 metara i nervoza koja se pojavila te rezultirala sa velikim brojem pogrešaka odmah nakon prvog i drugog pasa što u prvom periodu nije bio slučaj. Dinamo je ostao bez igre, a Hajduk je dobio dominaciju. Iz te dominacije Hajduk nije previše napravio, ali postigao je gol koji se više-manje dogodio iz nespretnosti Dinama i snalažljivosti Sigura. U prvom razdoblju derbi je mogao zadovoljiti Dinamove navijače, a u drugom Hajdukove što se igre tiče. Ukupno nije zadovoljio navijače općenito da vide nešto što čekaju godinama, a to su golovi, prilike i udarci. Postalo je gotovo nemoguće u derbijima i to nikoga ne može zadovoljiti, osim što je grčevita borba za prvo mjesto pa svatko ima izgovor da igra na svoj način. Hajduk, koji je vodeći i povećao bodovni razmak. Dinamo, koji se bori da se ne poveća. To sada prelazi u „kroničnu bolest“, a navijačima to nije dovoljno.”

Hajduk je upisao drugu uzastopnu pobjedu nad Dinamom u prvenstvu i pobjegao na sedam bodova prednosti. Ovim slavljem izašao je iz rezultatske krize, koju je imao nakon pobjede u Kupu (poraz od Varaždina te neriješeno sa Istrom 1961 i Osijekom).

“Da, zato je najopasniji u ovom trenutku. Momčad se očigledno ustalila, a Gattuso je sigurno napravio posao. To mu se mora priznati, koliko god je bilo skepticizma oko njega i njegovog dolaska.”

S druge strane, Dinamo je u problemima. Ovo je bio drugi poraz u nizu (poslije Borussije u Ligi prvaka) te se čini da je rezultatskoj krizi s obzirom da su prije bili remiji protiv Gorice i Rijeke.

“Naravno, ali treba naglasiti probleme unutar Dinama sa kojima se sukobljava stručni stožer. Tu je još veliki broj ozljeda i izostanak velikog broja standardnih igrača. Nijedna momčad ne može samo tako nadoknaditi, čak ni Dinamo. To je nešto što ih je osakatilo u ovom vremenu. Ljudi, koji su u Dinamu trebaju napraviti sve da izađu iz toga, da se igrači oporave što prije. Oni, koji se oporavljaju od prethodnih ozljeda da dođu na razinu kako bi bili korisni i da se momčad počne kompletirati. U suprotnom neće biti dobro. Pogotovo u Europi, a prvenstvo je definitivno u prvom planu i tek sada treba pokazati da je imperativ. Kada se dođe u situaciju u kojoj je Dinamo, dolazi do velikog imperativa što se brige o prvenstvu tiče. Dinamo je u prevelikim problemima što se izostanaka i ozljeda igrača tiče. To se nije odrazilo na ovaj derbi, ali u prvoj utakmici protiv Hajduka praktički je bio kompletan pa izgubio na svom stadionu. Ovo nije rezultat da nije bio kompletan, nego su ovo neke stvari koje Dinamo nije riješio kroz prvenstvo u smislu da lagano dobiva teže utakmice. Čak ih jako teško dobiva, a to se vidjelo protiv Hajduka, Rijeke i Osijeka te nije baš jednostavno.”

ANKETA Hoće li Bjelica izdržati do kraja sezone na klupi Dinama?

Po vama, je li Bjelica treba biti smijenjen s obzirom da je ovo bila četvrta uzastopna utakmica bez pobjede ili Bjelici ipak treba pružiti priliku da do kraja ove polusezone pokuša stabilizirati momčad i izvesti je na pravi put?

“Dinamo bi bio preneozbiljan da uopće razmišlja o promjeni trenera. Ako bi sada mijenjao Bjelicu, onda bi trebao smijeniti sve. Zašto je doveo trenera, kojeg bi promijenio za dva ili tri mjeseca. Po meni, to nije na dnevnom redu. Druga stvar je što mi sa navijačke strane možemo misliti ovako ili onako. To nema veze jer je riječ o klubu i mislim da to ne dolazi u obzir.”

Kako su vam se činili Livaja i Kulenović?

“Livaja daje uvijek isti doprinos. Smanjio je efikasnost zbog velikog rada za momčad. Hajduk će se ustaliti s tim. Kulenović je u malom zastoju i na svojim leđima nosi teret jedinog centarfora jer Petković nije bio na raspolaganju u dosta utakmica. Nisam siguran da sam može iznijeti, a polako se vidi da više nije na onoj razini na kojoj je bio. On je centarfor, koji ovisi o ostatku momčadi. Ako momčad nije na visokoj razini, teško da on može biti. Livaja je trenutačno učinkovitiji.”

Rijeka je i dalje u nizu bez poraza. Ovo je bila 16. utakmica zaredom u HNL-u, a trenutačno je druga sa tri boda manje od vodećeg Hajduka i četiri više od trećeplasiranog Dinama.

“Ona je odlična što se toga tiče i igra jako dobro te vjerojatno najbolji nogomet u ligi. Treba joj čestitati na tome.”