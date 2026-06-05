Lokomotivin napadač ostao bez Svjetskog prvenstva

Jordanski nogometni savez potvrdio je da 20-godišnji napadač Ibrahim Sabra zbog ozljede neće biti na raspolaganju izborniku za predstojeći Mundijal.

Napadač koji je prošle sezone igrao za Lokomotivu na posudbi iz Göztepea ozlijedio se tijekom priprema reprezentacije. Liječnički pregledi pokazali su puknuće ligamenata lijevog gležnja, zbog čega ga očekuje višemjesečni oporavak i rehabilitacija.

Sabra je u dresu Lokomotive odigrao 13 utakmica u SuperSport HNL-u te pritom postigao dva pogotka i upisao jednu asistenciju. Za jordansku reprezentaciju nastupio je pet puta i jednom se upisao među strijelce.

Jordan će ovog ljeta prvi put u povijesti nastupiti na Svjetskom prvenstvu, gdje ga u skupini J čekaju Argentina, Austrija i Alžir. Povijesni debi na Mundijalu imat će 17. lipnja protiv Austrije u Santa Clari.