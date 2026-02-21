Lokomotiva preokrenula protiv Osijeka i ostavila ga na dnu, Sopić pred otkazom?!

Podijeli :

Lokomotiva i Osijek susreli su se u 23. kolu SuperSport HNL-a, a zagrebačka momčad slavila je 3:1.

Osijek je poveo u posljednjoj akciji prvog poluvremena. Nakon što je Fran Karačić pucao glavom, lopta se odbila do Šimuna Mikolčića koji ju je zakucao u mrežu za vodstvo gostiju na odmoru.

U nastavku je uslijedio preokret domaćih. U 50. minuti dosuđen je kazneni udarac za Lokomotivu nakon što je Tonio Teklić u šesnaestercu zakasnio u startu na Aleksa Stojakovića, a sudac Ante Terzić pokazao je na bijelu točku. Minutu kasnije, Marko Pajač je snažno realizirao penal za 1:1.

Potpuni preokret dogodio se u 66. minuti, kada je Stojaković glavom pogodio za 2:1 nakon odličnog ubačaja Marka Vešovića s desne strane. Napadač Lokomotive ubrzo je morao napustiti igru zbog sudara glavama, a zamijenio ga je Aleksandar Trajkovski.

U završnici je točku na “i” postavio upravo Trajkovski. U 83. minuti makedonski napadač zabio je sjajan pogodak iz slobodnog udarca s dvadesetak metara, precizno pogodivši donji desni kut gostujućeg gola za konačnih 3:1.

Ovim porazom, Osijek je ostao na dnu ljestvice i treneru Željku Sopiću ozbiljno se trese klupa. Deveti Vukovar sada ima 20 bodova, tri više od Osijeka. Lokomotiva je sedma s 29 bodova i eventualnim dobrim nizom može se ozbiljno uključiti u borbu za europske pozicije.