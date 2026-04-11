Lokomotiva pobijedila Istru na Maksimiru i skočila na sedmo mjesto SHNL-a

Nogometaši Lokomotive pobijedili su Istru 1961 s 2-0 (2-0) u prvoj utakmici 29. kola HNL-a odigranoj u subotu na stadionu Maksimir u Zagrebu.

Domaća momčad je povela autogolom Marcela Heistera u 18. minuti, a u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena Blaž Bošković je udvostručio Lokomotivinu prednost.

Lokomotiva je od 64. minute ostala s igračem manje, jer je glavni sudac Ante Terzić iz Podstrane isključio Tinu Jukića, zbog opasnog starta.

Trener Istre zvijezdu poslao na 'hlađenje', nije išla za Zagreb

Lokomotiva je prekinula niz od pet utakmica bez prvenstvene pobjede i s 34 boda je došla na sedmo mjesto, odmah iz Slaven Belupa i Istre 1961 koji imaju dva boda više, a Koprivničani uz utakmicu manje.

Lokomotiva je prva došla do prilike za pogodak već u sedmoj minuti, kad je Leon Belcar prevario svog čuvara, gađao bliži kut, ali je pogodio samo vanjski dio mreže.

Smail Prevljak je na drugoj strani u 13. minuti dao posla domaćem vrataru Josipu Posavcu, koji je bio spreman. Jakov Vasilj je u 16. minuti nešto slično napravio pred golom Istre, a pulski vratar Franko Kolić je obranio njegov udarac.

U razdoblju kad je gotovo svaki napad završavao potencijalnom opasnošću za vratare, još jednom Prevljak došao u priliku za udarac, ali je Posavec odličnom obranom spriječio pogodak.

Lopta nije završila u mreži Lokomotive, ali jest u mreži gostiju, već u sljedećem napadu.

Po lijevom boku se do kaznenog prostora probio Aleks Stojaković i ubacio u peterac, na bližu vratnicu, gdje je bio Vasilj, koji je pokušao atraktivno petom skrenuti loptu. No, samo ju je okrznuo, ali je na nju naletio Marcel Heister i svladao svog vratara za Lokomotivino vodstvo.

Nakon toga je nastupilo razdoblje bez većih uzbuđenja, a kad se činilo da će Lokomotiva na odmor otići s minimalnom prednošću, domaća momčad je došla i do drugog pogotka u prvoj minuti dodatka.

Udarac iz kuta s desne strane izveo je Marko Pajač. Blaž Bošković je bio najviši u skoku i skrenuo je loptu u mrežu za 2-0.

Događaje u nastavku dvoboja u mnogome je odredio crveni karton, koji je Ante Terzić na intervenciju iz VAR sobe u 64. minuti pokazao Lokomotivinom braniču Tini Jukiću.

Gosti su dobili prednost u posjedu lopte, ali iz njega nisu uspjeli stvoriti nijednu opasniju situaciju pa je Lokomotiva potpuno zasluženo došla do osme pobjede u sezoni, Puljani su doživjeli 13. poraz.

Lokomotiva je došla na sedmo mjesto s 34 boda, a Istra 1961 je s 36 bodova šesta. Vodeći Dinamo ima 66 bodova, deset više od drugoplasiranog Hajduka. Treća je Rijeka s 41 bodom.