Lokomotiva dovela srpskog braniča iz Lazija

Lijevi bek rođen 2000. godine nije se uspio izboriti za značajniju ulogu u Laziju. U pet godina ugovora upisao je tek jedan službeni nastup – 45 minuta protiv Verone u sezoni 2021./22.

Kako bi dobio minutažu, bio je na posudbama. U praškoj Sparti ostao je u sjeni s dva nastupa, dok je u švicarskom Yverdonu konačno zaigrao redovito i skupio 22 nastupa, no kontinuitet mu je prekinula ozljeda.