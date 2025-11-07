Logistička noćna mora Nike Kovača, s igračima zapeo dva sata na pisti u Engleskoj

Podijeli :

Guliver Images

Prema informacijama koje stižu iz Njemačke, Niko Kovač i Borussia Dortmund proživjeli su logističku noćnu moru na povratku iz Engleske gdje su igrali protiv Manchester Cityja.

Prema pisanju Bilda, Borussia Dortmund trebala je iz Manchestera poletjeti za Njemačku oko 14 sati, ali su se suočili s ozbiljnim problemima u zračnoj luci zbog manjka zemaljskog osoblja. Taj je manjak izazvao zbrku s prtljagom, a igrači i stručni stožer morali su više od dva sata sjediti u zrakoplovu prije nego što su napokon dobili dozvolu za polijetanje.

Zbog tog kašnjenja, Borussia je u Dortmund stigla tek oko 17 sati, gotovo tri sata kasnije od planiranog. Niko Kovač, koji je time upisao svoj prvi poraz u Ligi prvaka otkako vodi Borussiju (1:4), odmah po povratku odlučio je otkazati planirani trening. Procijenio je da su igrači psihički i fizički iscrpljeni te da bi dodatno opterećenje bilo kontraproduktivno.

Međutim, vremena za predah nema – već u subotu ih čeka teško gostovanje protiv HSV-a, koji je ove sezone novopečeni prvoligaš, ali s iznimno motiviranom momčadi i vatrenim domaćim navijačima. Nakon loše predstave protiv Cityja, očekivanja navijača Borussije su jasna: traži se brza reakcija i iskupljenje.