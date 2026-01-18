Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Gulvier

Liverpool želi dovesti zvijezdu Real Madrida Eduarda Camavingu na Anfield, piše španjolski Fichajes.

“Nakon odlaska Xabija Alonsa s klupe Real Madrida, unutarnja situacija u klubu krenula je neočekivanim smjerom i otvorila vrata preslagivanju momčadi. Eduardo Camavinga, svestrani 22-godišnji francuski veznjak, sada se nametnuo kao igrač kojeg na Anfieldu najviše žele kako bi momčadi dali odlučujući iskorak u kvaliteti.

Uz odobrenje Arnea Slota, engleski klub nastoji iskoristiti aktualnu političku i sportsku klimu u Real Madridu i poslati službenu ponudu. Interes, koji stručnjaci za britansko tržište opisuju kao stvaran i dugotrajan, upućuje na posao koji bi premašio uobičajene iznose koje klub iz Merseysidea plaća u transferima”, navodi Fichajes.