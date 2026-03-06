Liverpool se osvetio Vukovima i postao prvi četvrtfinalist FA Cupa

Podijeli :

(AP Photo/Dave Shopland) via Guliver Image

U utorak je u 29. kolu engleske Premier lige posljednji Wolves pobijedio Liverpool na Molineuxu s 2:1, a tri dana kasnije iste ekipe srele su se u osmini finala engleskog FA Cupa. Ovaj put su se Redsi osvetili te su s 3:1 izborili četvrtfinale najstarijeg natjecanja na svijetu.

U prvom dijelu Liverpool je bio znatno bolja momčad kao i u prošlom susretu u kojem su upisali poraz, ali mrežu Sama Johnstonea nisu uspjeli zatresti. Uputili su čak 11 udaraca, no tek dva u okvir te je rezultat na poluvremenu bio 0:0.

Redsi su ipak uspjeli u drugom poluvremenu slomiti otpor Wolvesa. Za to im je trebao jedan napad domaćih u kojem su se otvorili više nego što su trebali. U jednom tranzicijskom napadu lopta je došla do Andrewa Robertsona koji je snažnim udarcem pogodio za vodstvo Liverpoola u 51. minuti.

Samo dvije minute kasnije Mohamed Salah je povećao prednost i Redsi su mirno mogli koračati prema četvrtfinalu FA Cupa. U 74. minuti put je postao još lakši jer je Curtis Jones zabio za 3:0.

Do kraja susreta Vukovi su preko Hwanga Hee-Chana došli do počasnog pogotka te je Liverpool s 3:1 postao prvi četvrtfinalist FA Cupa. Program se nastavlja u subotu, a otvorit će ga vodeća momčad Premier lige. Arsenal će od 13 sati i 15 minuta gostovati kod trećeligaša Mansfield Towna.

Osim tog susreta, u subotu će se odigrati utakmica Wrexhama i Chelseaja te Newcastlea i Manchester Cityja.