Liverpool prodao škotskog napadača kojeg Vatreni dobro pamte

Podijeli :

Neil Hanna Sportimage via Guliver

Škotski krilni napadač 19-godišnji Ben Doak napustit će Liverpool i karijeru će nastaviti u Bournemouthu, koji će za njega platiti 29 milijuna eura odštete, objavili su britanski mediji.

Doak je 2022. sa nepunih 17 godina otišao iz Celticove omladinske škole u nogometnu akademiju “Redsa”. No, za prvu momčad Liverpoola skupio je samo deset nastupa.

Prošle sezone bio je na posudbi u drugoligašu Middlesbroughu, te je upisao tri gola i sedam asistencija.

Za njega su interes pokazivali i Leeds te Porto, ali je najkonkretniji bio Bournemouth. Za škotsku reprezentaciju dosad je ostvario šest nastupa, i sve njih prošle godine u Ligi nacija u skupini kojoj su bili još i Hrvatska, Portugal te Poljska.

Doak je osobito impresionirao u utakmici 5. kola grupne faze Lige nacija. Tada je Hrvatska gostovala na kultnom Hampden Parku, a Škotska je slavila s 1:0 kasnim golom McGinna u akciji koju je upravo Doak ‘zakuhao’.