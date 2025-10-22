VIDEO / Liverpool počeo loše pa ipak ‘uvalio petardu’ Eintrachtu

Podijeli :

U trećem kolu Lige prvaka Liverpool je gostovao kod Eintrachta u Frankfurtu. Redsi su tražili prekid crnog niza od četiri poraza, ali nije dobro krenulo. Primili su pogodak u 26. minuti, ali su do kraja poluvremena preokrenuli te su upisali pobjedu s 5:1.

Eintracht je poveo u 26. minuti golom Rasmusa Kristensena da bi Liverpool iz jedne kontre odgovorio u 35. minuti. Za 1:1 je pogodio Hugo Ekitike koji je ujedno i bivši igrač Eintrachta. Francuz se nakon postizanja pogotka i ispričavao domaćim navijačima.

Četiri minute kasnije Virgil van Dijk zabio je za 2:1, a onda je u 44. minuti pogodio još jedan stoper, Ibrahima Konate. U drugom dijelu pogotke su zabili Cody Gakpo i Dominik Szobozslai, a kod oba pogotka asistencije je upisao Florian Wirtz, drugo najskuplje pojačanje u povijesti Liverpoola.

Bili su to posljednji golovi na utakmici te je Liverpool s 5:1 upisao drugu pobjedu u Ligi prvaka. Svoj jedini poraz upisali su u drugom kolu kada ih je u Turskoj s 1:0 pobijedio Galatasaray.