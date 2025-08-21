Liverpool će neko vrijeme biti bez ovoljetnog pojačanja, grozna vijest za sve igrače Fantasyja

Podijeli :

Photo by Kobie Abott Sports Press Photo

Liverpool je sezonu Premier lige otvorio pobjedom protiv Bournemoutha (4:2), ali pred momčadi Arnea Slota sada su dva znatno teža ispita – gostovanje kod Newcastlea i domaći ogled s Arsenalom.

Trener Redsa u tim utakmicama neće moći računati na Jeremija Frimponga, veliko ljetno pojačanje stiglo iz Bayer Leverkusena, koji će zbog ozljede zadnje lože pauzirati sve do reprezentativne stanke u rujnu.

Nizozemski branič odigrao je prvo kolo Premiershipa te ranije nastupio i u Community Shieldu protiv Crystal Palacea, gdje se upisao u strijelce. Međutim, bolovi u zadnjoj loži pokazali su se dovoljno ozbiljnima da ga privremeno udalje od terena.

Frimpongov izostanak nije problem samo za Liverpool – već i za brojne Fantasy menadžere. Naime, 24-godišnjaka je u svojoj momčadi imalo oko 30% igrača u popularnoj FPL igri, gdje je smatran jednom od najboljih opcija u obrani. Sada će mnogi od njih biti prisiljeni na brze i neplanirane rotacije.