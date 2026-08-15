Livakovićev transfer u Dinamo i dalje je ‘živ’: Bara ponovno leti u Istanbul, evo što se događa

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Sapunica oko mogućeg povratka Dominika Livakovića u Dinamo dobila je novi nastavak, ali konačan dogovor još uvijek nije postignut. Nakon gotovo dva mjeseca pregovora i brojnih informacija o navodnom dogovoru, iz Turske sada stiže potvrda da Dinamo i Fenerbahče još nisu usuglasili visinu odštete za hrvatskog vratara.

Prema informacijama turskog novinara Sameta Çayıra, Livakovićev menadžer Andy Bara sljedećeg će tjedna ponovno otputovati u Istanbul na sastanak s čelnicima Fenerbahčea. Cilj je ponovno pokušati pronaći rješenje koje bi omogućilo Livakovićev trajni povratak na Maksimir.

Najveći problem i dalje je odšteta. Dinamo želi vratiti svog bivšeg kapetana, a Livaković je već ranije jasno dao do znanja da želi ponovno braniti za Modre. Međutim, Fenerbahče nije spreman lako se odreći vratara kojeg je u ljeto 2023. godine iz Dinama doveo za 6,65 milijuna eura.

Tijekom ljeta pojavile su se brojne različite informacije o mogućoj cijeni transfera. Spominjale su se ponude od tri milijuna eura uz bonuse, kao i ukupni iznosi od četiri, pet pa čak i šest milijuna eura. Fenerbahče je u jednom trenutku službeno demantirao da je zaprimio ponude Dinama i Olympiacosa u iznosima koji su se tada spominjali.

U međuvremenu se u priču uključio i Olympiacos, koji je bio spreman ispuniti financijske zahtjeve turskog kluba. Grčki prvak Livakoviću je navodno ponudio plaću usporedivu s onom koju ima u Fenerbahčeu, ali hrvatski reprezentativac tu je mogućnost odbio. Time je Dinamo praktički ostao njegova glavna opcija.

Livaković je prošle sezone već ponovno nosio Dinamov dres, kada je stigao na posudbu iz Fenerbahčea. Nakon završetka sezone morao se vratiti u Istanbul jer posudba nije sadržavala opciju otkupa.

Za povratak u Zagreb spreman je napraviti i financijski ustupak. U Fenerbahčeu zarađuje oko 2,5 milijuna eura neto godišnje, što Dinamo ne može pratiti, ali Livakoviću novac očito nije presudan.

Zato se cijela priča sada ponovno vraća na isto pitanje: koliko je Fenerbahče spreman tražiti za Livakovića i koliko je Dinamo spreman platiti?

Sljedeći sastanak Andyja Bare i čelnika turskog kluba mogao bi biti ključan. Livakovićeva želja je jasna, Dinamova također, ali dok se ne dogovori odšteta – povratak na Maksimir ostaje samo želja.