Livakovićev bivši klub ispao iz lige, Dinamo zaradio više od milijun eura

Gosti su poveli u 39. minuti pogotkom Alvara Rodrigueza, a konačnih 1:1 postavio je Arnau Martinez početkom drugog poluvremena. Gonzalo Villar igrao je do 75. minute susreta.

Španjolski veznjak prošle je zime stigao u Elche na posudbu iz Dinama, uz dogovor da će njegov ugovor biti obvezno otkupljen ako klub ostane u ligi. Time je potvrđeno da će Villar i sljedeće sezone nositi dres Elchea.

Villar je u Dinamo stigao prošlog ljeta za oko tri milijuna eura, no nije uspio opravdati očekivanja. Za Modre je upisao 15 nastupa uz jedan pogodak i jednu asistenciju prije povratka u Španjolsku.