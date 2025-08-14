Livaković sve bliži Dinamu?! ‘Dva važna uvjeta su zadovoljena’

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL/DeFodi Images via Guliver

Jučer su turski mediji objavili da bi se Dominik Livaković, koji je otpisan u Fenerbahčeu, mogao vratiti u Dinamo.

Fenerbahče traži klub kojem bi ga mogao posuditi ili prodati, a među opcijama se spominje i zagrebački klub.

Sada Večernji list doznaje da Livaković želi samo u Dinamo i da bi se iduća dva tjedna mogao vratiti u Maksimir.

“Još se sjećamo kada je na rubu suza, prilikom odlaska iz Dinama u kolovozu 2023. godine, suigračima u svlačionici poručio: “Dinamo mi je sve, čuvajte ga!” A uskoro bi ga mogao opet čuvati i on. Posao je još daleko od realizacije, no dva važna uvjeta su zadovoljena – Livi apsolutno želi u Dinamo, a Dinamo, saznajemo, itekako želi i njega”, piše Večernji list.

Turski velikan je prije dvije godine za Livakovića Dinamu uplatio šest i pol milijuna eura, a sada želi povrat barem dijela te svote. Slijede pregovori između Zvonimira Bobana i čelnika turskog kluba, a sve će zasigurno pratiti i izbornik Zlatko Dalić. Njemu je Livaković i dalje prvi izbor, no mora pronaći klub gdje će redovito braniti kako bi spreman dočekao Svjetsko prvenstvo 2026., na koje će se Hrvatska vrlo vjerojatno plasirati.

