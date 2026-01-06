Livaković se vratio u Gironu, evo što se događa

Podijeli :

xxJosipxBandicx via Guliver

Dominik Livaković i dalje je igrač katalonske Girone.

Hrvatski reprezentativni vratar posljednjih dana trenirao je individualno u Zagrebu dok se čeka mogući transfer u Dinamo. Klub mu je dao dopuštenje da privremeno ne sudjeluje u treninzima kako bi riješio svoju budućnost, a sada se vratio u Gironu i čeka rasplet transfera, prenosi Index.

Bara otkrio kakva je situacija s Livakovićem: ‘Trenira u Zagrebu. Želi se vratiti u Dinamo, ali to nije lako’

Livaković želi u Dinamo, no pregovori su složeni – Fenerbahče traži odštetu, a i Girona ima svoje uvjete.

O mogućem dolasku Livakovića u Dinamo danas je govorio njegov bivši suigrač iz Fenerbahčea, a danas veznjak Modrih Miha Zajc:

“Pričali smo prije par dana, mislim da vi imate više informacija oko toga nego mi. Volio bih da riješi situaciju koju ima, da krene braniti i da nađe sredinu koju želi i gdje ga ljudi vole. Mislim da nema bolje opcije od Dinama, ali nije to toliko ni na njemu, vezan je za dva kluba.”