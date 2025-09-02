Livaković se oglasio nakon dolaska u Gironu i poslao znakovitu poruku

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver

Dominik Livaković više nije član Fenerbahçea. Hrvatski reprezentativni vratar u posljednjim je minutama ljetnog prijelaznog roka preselio u španjolsku Gironu, gdje će do kraja sezone braniti na posudbi.

Iako je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača, Livaković se neočekivano našao u nemilosti,

a dolaskom Edersona iz Manchester Cityja postalo je jasno da mora potražiti novu sredinu. Rješenje je pronađeno u zadnjim satima prijelaznog roka – Fenerbahçe i Girona dogovorili su posudbu uz podjelu njegove plaće.

Girona je sezonu u La Ligi otvorila vrlo loše i nakon tri kola drži posljednje mjesto s gol-razlikom 1:10. Upravo bi dolazak iskusnog vratara poput Livakovića trebao donijeti stabilnost obrani te mu osigurati kontinuitet uoči Svjetskog prvenstva 2026.

“Hvala Fenerbahčeu i svim navijačima na ljubavi od prvog dana i što ste učinili da se u Istanbulu osjećam kao kod kuće. Želim vam sve najbolje ove sezone i puno sreće. Vidimo se“, poručio je Livaković.