Livaković otkrio što ga je privuklo da potpiše za Gironu

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković u srijedu je prvi put trenirao u Gironi poručivši kako je došao pobjeđivati s tim katalonskim klubom koji se nalazi na posljednjem mjestu španjolskog prvenstva.

“Danas sam prvi put trenirao ovdje i sve mi izgleda dobro”, izjavio je za klupske medije 30-godišnji Livaković.

U Gironu je doputovao nakon što je sačuvao netaknutu mrežu Hrvatske u pobjedama od 4-0 nad Crnom Gorom i 1-0 nad Farskim otocima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

VIDEO / Pogledajte kako je Livaković obranio zicer Faranima već u petoj minuti VIDEO / Pogledajte kako su suigrači dočekali Livakovića na prvom treningu u novom klubu

“Jako se veselim svemu ovdje. Teren za treniranje je sjajan, a također i treneri“, poručio je. Dodao je da su ga lijepo primili.

Livaković je došao na jednogodišnju posudbu iz istanbulskog Fenerbahčea nakon što u prvom dijelu sezone uglavnom nije bio među vratnicama u Turskoj.

“Na dolazak u Gironu me je potaknulo i što je klub igrao u Ligi prvaka prošle sezone, a sezonu ranije se borio za naslov”, izjavio je hrvatski vratar.

Girona je, međutim, u početna tri prvenstvena kola upisala tri poraza. Izgubila je od Rayo Vallecana s 1-3, Villarreala s 0-5 i Seville s 0-2.

“Želim pobijediti u svim utakmicama”, istaknuo je Livaković koji će nositi dres s brojem 1.

Konkurirat će 33-godišnjem argentinskom vrataru Paulu Gazzanigi i 20-godišnjem Ukrajincu Vladislavu Krapivtsovom. Mogao bi debitirati u nedjelju protiv Celte Vigo, s kojom će igrati i zagrebački Dinamo u Europskoj ligi.

“Još od dječačkih dana pratim španjolsku ligu pa znam koliko je dobra. Također sam igrao brojne reprezentativne utakmice protiv Španjolske tako da sam svjestan sjajne tehnike ovdje”, rekao je.

Nekadašnji čuvar mreže zagrebačkog Dinama je poručio da će se brzo prilagoditi i da želi pomoći ekipi svojim iskustvom.

“Nadam se da ćemo ostvariti odlične rezultate”, izjavio je Livaković iza kojega je 68 nastupa za Hrvatsku.