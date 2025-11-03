Livaja se od utorka vraća na treninge Hajduka

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Pozitivne vijesti za navijače Hajduka.

Dok se još čeka rasplet situacije oko Ante Rebića, dobra vijest za navijače Hajduka stiže s Poljuda – kapetan Marko Livaja od utorka bi trebao ponovno ući u trenažni proces s momčadi. Kako doznaje dobro upućeni Dalmatinski portal, Livaja se vraća nakon 37 dana oporavka tijekom kojih nije trenirao s ekipom.

Hajduk je u posljednja dva susreta ostao bez pogotka, pa se povratak najboljeg igrača nameće kao ključan trenutak uoči subotnjeg dvoboja s Osijekom.

Livaja se ozlijedio krajem rujna, u utakmici protiv Lokomotive, kada je sredinom prvog poluvremena osjetio bol u mišiću stražnje lože. Iako je tada izdržao do kraja poluvremena, morao je napustiti igru, a prvotne su prognoze najavljivale tri tjedna pauze. Oporavak se ipak produžio na pet tjedana, zbog čega je propustio četiri prvenstvena gostovanja i Kup utakmicu u Vinkovcima.

Unatoč solidnim rezultatima momčadi u njegovom odsustvu, nedostatak Livajine prisutnosti u napadu postao je očit.

Kapetan Hajduka ove sezone ima tek jedan pogodak u HNL-u, što je znatno ispod standarda i statistike koje je bilježio u prethodnim sezonama u bijelom dresu. Ipak, navijači sada s nestrpljenjem čekaju njegov povratak na teren, nadajući se da će Livaja ponovno biti ključni kotačić u Hajdukovoj borbi za vrh ljestvice.