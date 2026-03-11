Lijevi bek Modrih poručio: ‘Ovakav Dinamo treba HNL-u, uvijek treba biti dominantan i prvi na ljestvici’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je prošle nedjelje slavio 3:1 protiv Hajduka na Poljudu u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a. Za goste su zabili Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini gol za domaće postigao Rokas Pukštas. Tom pobjedom Dinamo je povećao prednost na vrhu ljestvice na deset bodova ispred Hajduka.

Nakon svakog kola liga na svojoj službenoj stranici bira jednog igrača za intervju, a ovoga puta izbor je pao na Dinamovog lijevog beka Brunu Godu.

“Jako bitna pobjeda za nas i veliki korak prema onome što svi želimo, a to je povratak naslova prvaka. Naravno, ima još dosta do kraja, pred nama je još dosta utakmica. Moramo ostati ponizni i maksimalno fokusirani kako bismo dovršili posao na najbolji mogući način”, rekao je dinamovac.

Goda je istaknuo da je plan za utakmicu protiv Hajduka u potpunosti uspio.

“Odigrali smo, ako ne najbolju, onda sigurno jednu od najboljih utakmica ove sezone u HNL-u. Za gledatelje je u Splitu uistinu bio predivan nogometni dan, najveći derbi, lijepo vrijeme, rasprodan stadion, dobra atmosfera, puno golova, puno šansi… Tko god da je gledao utakmicu, mogao je uživati.

Bivši Vatreni u šoku: Garcia se poigrava s Hajdukom, radi sve da dobije otkaz Za hit igrača Dinama zainteresirano 10 klubova, sprema se višemilijunski transfer?

Što se nas tiče, došli smo u Split s dobrim gardom, htjeli smo izaći visoko i pritisnuti Hajduk i što prije postići pogodak. Plan je uspio, dokazali smo da smo u dobroj formi i da smo jako dobra momčad“, rekao je pa se osvrnuo i na atmosferu u svlačionici.

“Dobro ozračje u momčadi ne stvara se nakon par kola ili dva mjeseca, i nama je trebalo određeno vrijeme da osjetimo jedni druge i postanemo prijatelji i van terena. Sad se to odrazilo na teren, vidi se da se puno bolje razumijemo i da puno bolje prihvaćamo i usvajamo zahtjeve trenera. U nedjelju se, jednostavno, za nas sve idealno poklopilo. Dobro smo radili, trenirali i vjerovali da možemo napraviti dobar rezultat i pobijediti.”

Prošle sezone Goda je s Rijekom osvojio duplu krunu, a sada se nada da to može ponoviti i s Dinamom.

“Dinamo nije, ali ja sam uspio prošle sezone, ha, ha, ha… Ako Bog da, tako će biti ove sezone s Dinamom. Tajna uspjeha? Ne znam kako je bilo u Dinamu prošle sezone, ali od početka nekako držimo konstantu, čak smo i u Europi imali dobrih utakmica, malo je nedostajalo da prođemo dalje i protiv Genka, ali hrabro smo pali, muški, što se kaže.

To trebamo gledati kao školu uoči sljedeće sezone, puno nas nije igralo takve utakmice i to će nam iskustvo dobro doći za neke buduće europske nastupe. A što se tiče HNL-a… Ovakav Dinamo treba HNL-u i uvijek treba biti ovakav, dominantan i prvi na ljestvici, ali naravno da Europa dodatno troši i da je teško igrati na tri fronta. Mi smo ove sezone uspjeli. U redu, Europa je sad iza nas, a pred nama je prilika za osvajanje dva trofeja u HNL-u i Kupu.”

Za kraj je komentirao i svoju sezonu:

“Svi znaju koliko volim Dinamo i koliko sam se želio vratiti. Ovdje sam sretan, tu sam gdje želim biti, svaki dan dajem sve od sebe, a drugi će ocijeniti kakva je bila moja sezona. Najbitnije je da sam zdrav, da igram, da me se cijeni, a ja ću to nastojati vratiti na terenu klubu i našim navijačima.”