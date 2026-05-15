Lihtenštajnski klub nakon nevjerojatne drame izborio prvu švicarsku ligu

U posljednjem kolu Challenge lige, drugog ranga švicarskog nogometa, odigrane su dvije važne utakmice u borbi za naslov.

Švicarski Aarau posljednje kolo dočekao je na vodećem mjestu te im je trebala pobjeda protiv Yverdona kako bi zadržali prvo mjestu ispred drugoplasiranog Vaduza, lihtenštajnskog velikana koji je već osigurao nastup u Europi osvajanjem Kupa Lihtenštajna.

Vaduz je u prošlom kolu izgubio od Aaraua te su propustili zadržati prvo mjesto i u posljednjem kolu nisu ovisili samo o sebi.

Oni su svoj posao ipak odradili bez većeg problema jer su nakon 48 minuta vodili s 3:0 protiv Wila. Ključan je bio srpski nogometaš Miloš Ćoćić koji je upisao dvije asistencije i postigao gol za 3:0. Wil je uspio smanjiti u 51. minuti golom Lutfija Dalpija.

U drugoj utakmici Aarau je vodio s 2:0 nakon 42 minute što bi im bilo dovoljno za prolazak u Super ligu, prvi rang švicarskog nogometa. Međutim, u prvoj minuti sudačke nadoknade Yverdon je smanjio na 2:1, a u 63. minuti je Antonio Marchesano pogodio za 2:2 i pravu dramu u borbi za naslov.

U tom trenutku prolazak u Super ligu izborio bi Vaduz, lihtenštajnski predstavnik koji u eliti nije bio od sezone 2020./2021.

Tako je do kraja oba susreta i ostalo jer Aarau nije uspio zabiti gol za 3:2 te su se morali zadovoljiti s drugim mjestom u Challenge ligi koje nosi doigravanje s pretposljednjim iz Super lige.

To će biti Grasshoppers, ujedno i najveći švicarski klub koji je u svojoj povijesti osvojio čak 27 naslova u elitnom rangu.