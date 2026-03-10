Vahid Halilhodžić ima novi angažman nakon 4 godine, preuzima klub iz Ligue 1?

Podijeli :

RonanHoussin Panoramic via Guliver

Vahid Halilhodžić blizu je novog angažmana.

Uprava francuskog prvoligaša Nantesa odlučila je raskinuti suradnju s trenerom Ahmedom Kantarijem, koji je na klupu sjeo sredinom prosinca kao zamjena za Luisa Castra, piše francuski L’Équipe.

Presudan je bio subotnji poraz od Angersa (0:1) koji je klub ostavio u zoni ispadanja. Kandidat da ga naslijedi na klupi je 73-godišnji bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić.

Vaha bi se trebao vratiti na klupu kluba za koji je igrao od 1981. do 1986. te ga vodio u sezoni 2018./2019. Halilhodžić je bez angažmana od 2022. godine, kada je napustio klupu marokanske reprezentacije.

Nantes je u Francuskoj osvojio osam naslova prvaka, a samo su PSG, Marseille i Saint–Etienne osvojili više.