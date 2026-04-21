Vahid Halihodžić zaradio četiri utakmice suspenzije u francuskoj ligi

Vahid Halilhodžić, trener Nantesa, suspendiran je na četiri utakmice zbog incidenata na susretu protiv Bresta. Disciplinsku mjeru donijelo je vodstvo Ligue 1, a ona vrijedi odmah.

Kazna uključuje zabranu vođenja momčadi s klupe, pristupa sudačkoj svlačionici te obavljanja svih službenih dužnosti tijekom sljedeće četiri utakmice. Do sankcije je došlo nakon što je Halilhodžić burno reagirao na isključenje svog igrača Dehmainea Tabiboua, a situacija je dodatno eskalirala kada je ušao u verbalni sukob s pomoćnim sucem, zbog čega je i sam udaljen s utakmice.

Zbog suspenzije neće voditi Nantes u nekoliko zahtjevnih susreta, uključujući gostovanje kod Paris Saint-Germaina te dvoboje protiv Rennesa, Marseillea i Lensa. Na klupu će se vratiti tek u posljednjem kolu, kada Nantes igra protiv Toulousea.

Momčad se trenutno nalazi u teškoj situaciji na ljestvici jer je pretposljednja s 20 bodova te vodi veliku borbu za ostanak u ligi.