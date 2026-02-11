Tudor je jedan od kandidata za preuzimanje užarene klupe Marseillea

Podijeli :

(AP Photo/Daniel Cole) via Guliver Image

Nakon što je Roberto De Zerbi smijenjen u noći s utorka na srijedu, Olympique Marseille krenuo je u potragu za trenerom koji će ga naslijediti. Francuski mediji pišu kako se klubu nude, ali i pomno razmatraju, neka ugledna trenerska imena. Uprava želi što prije pronaći stručnjaka koji će privesti kraju sezonu 2025./2026. i istovremeno postaviti temelje za dugoročnu stabilnost, a nekoliko kandidata već se profiliralo.

Prema pisanju RMC Sporta, prvi favorit za preuzimanje momčadi je Habib Beye. Ipak, senegalski trener još uvijek nije zaključio svoj odlazak iz Rennesa. Nekadašnji branič Marseillea, koji je početkom tjedna smijenjen s klupe Rennesa, trenutačno pregovara o uvjetima raskida ugovora.

Njegovo ime počelo se spominjati odmah nakon poraza OM-a od Club Bruggea u Ligi prvaka. Prije eventualnog dolaska na Velodrome mora riješiti sve formalnosti s Rennesom, a rasplet se očekuje do kraja tjedna. Ti bi pregovori mogli usporiti njegovo imenovanje, a i unutar samog Marseillea potrebno je postići potpuni konsenzus oko njegova dolaska. Iako je Beye zainteresiran za projekt, zasad nema konačnog dogovora.

U kombinacijama se ponovno spominje i Igor Tudor, koji je vodio Marseille u sezoni 2022./2023. i trenutačno je bez angažmana. Pod njegovim vodstvom klub je tada završio treći u Ligue 1, nakon čega je hrvatski trener odlučio podnijeti ostavku.

“Nisam potpisao ni za jedan drugi klub i nemam nikakvih negativnih osjećaja prema bilo kome. Kada radite u Marseilleu jednu godinu, to je kao da radite dvije-tri godine negdje drugdje. Dao sam sve od sebe. Bilo je besanih noći i puno napornog rada. Uprava je sastavljena od kompetentnih ljudi koji znaju put do uspjeha”, kazao je Tudor prilikom davanja ostavke u Marseilleu.

Među opcijama je i Sergio Conceiçao, aktualni trener Al Ittihada, koji i dalje uživa dobar ugled kod čelnika francuskog kluba, trenutno četvrtoplasirane momčadi prvenstva. Marseille mu je već slao konkretnu ponudu prije nego što je u ljeto 2024. angažiran De Zerbi.

Ipak, povratak portugalskog stručnjaka u Europu ne bi bio jednostavan jer njegova otkupna klauzula iznosi oko 4,5 milijuna eura. S obzirom na to da bi Marseille prvo morao isplatiti odštetu De Zerbiju i njegovu stožeru, a potom izdvojiti dodatna sredstva za Conceiçaa, takav scenarij trenutačno djeluje malo vjerojatno.