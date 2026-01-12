Sport Klub doznaje: Za Kovačevića se raspituju u Italiji i Francuskoj!

Podijeli :

Jure Banfi

Dok neki naši mediji najavljuju borbu mađarskih prvoligaša za dovođenje vrućeg celjskog strijelca Franka Kovačevića, oko 26-godišnjaka su se, prema informacijama kolega sa slovenskog Sport Kluba, počeli motati i znatno ugledniji udvarači.

Kolega Jaka Kozmelj sa slovenskog Sport Kluba piše da na vrata hrvatskog napadača kucaju francuska Nica i talijanska Pisa.

Franko Kovačević bio je ove jeseni bez sumnje jedna od najvećih priča slovenskog nogometa. Napadač koji je u prošlosti nosio dres Domžala, zablistao je u Celju i u prvom dijelu sezone u 28 utakmica postigao nevjerojatnih 25 golova.

Svojom izvanrednom formom privukao je pozornost i hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji ga je uvrstio na širi popis A reprezentacije, a istodobno je pobudio interes i stranih klubova koji razigranog strijelca žele vidjeti u svojim redovima u nastavku njegove karijere.

Ovih se dana pisalo kako internu bitku za potpis celjskog golgetera vode mađarski prvoligaši Ujpest i Gyor, a zadnje se spominjao i interes Ferencvaroša. Klubovi iz Mađarske raspolažu dovoljno velikim financijskim sredstvima da bi zadovoljili apetite Celja, koje bi pri ponudi od oko četiri milijuna eura sjelo za pregovarački stol sa zainteresiranim kupcima. No, SK izvori otkrivaju da Kovačević nije osobito sklon ideji da napusti europsko Celje, trenera Alberta Rieru i karijeru nastavi u Mađarskoj.

Takvo razmišljanje lakše je razumjeti ako znamo da se za Kovačevića sve ozbiljnije zanimaju i klubovi iz elitnih europskih liga. Prema informacijama Sport Kluba, o visini odštete za koju bi Hrvat mogao napustiti klub raspituju se i u francuskoj i talijanskoj prvoj ligi. Konkretno, za 26-godišnjaka je zainteresirana francuska Nica, trenutačno 14. momčad Ligue 1.

Što se tiče Talijana, o Kovačeviću vrlo ozbiljno razmišljaju i u Pisi. Momčad koja se grčevito bori za ostanak u Serie A ove sezone ima velikih problema s realizacijom, budući da u sastavu nema igrača koji je u talijanskom prvenstvu postigao više od tri pogotka. No, klub iz grada s čuvenim Kosim tornjem na klupi ima trenera koji izvrsno poznaje karakteristike pravih golgetera – Pisu vodi dugogodišnji talijanski reprezentativac Alberto Gilardino.

