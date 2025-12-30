Sergio Ramos se vrlo brzo vraća u europski nogomet?

Kako prenosi Mohamed Toubache, iskusni 39-godišnji stoper je na pragu povratka u europski nogomet.

Za Sergia Ramosa je zainteresirana francuska Nice.

Klub je trenutno u jako lošem stanju. Izgubili su šest uzastopnih utakmica u prvenstvu te se nalaze na 13. mjestu dok su u Europskoj ligi posljednji bez osvojenog boda.

Dobar prijatelj Luke Modrića želi nastaviti svoj nogometni put nakon avanture u Meksiku gdje nastupa za Monterrey, a Francuzi ga vide kao rješenje problema.

