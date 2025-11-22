Rennes porazio Monaco za treću uzastopnu pobjedu: Pogba se vratio nakon dvije godine

Podijeli :

AS Monaco

Nogometaši Rennesa nastavili su svoj pobjednički niz, u domaćem dvoboju 13. kola francuske Ligue 1 pobijedili su Monaco 4:1.

Rennes je time upisao treću prvenstvenu pobjedu u nizu, a Monaco treći poraz zaredom. U 20. minuti Rennes je poveo golom Ait Boudlala, dok je Camara u 48. povećao na 2:0. Monaco je ostao s igračem manje u 66. kada je isključen Zakaria, a do kraja je Rennes zabio još dva gola. Prvo Embolo u 73., dok je Blas u 83. minuti realizirao jedanaesterac za 4:0. Na samom kraju došao je i Monaco do počasnog pogotka, Biereth je u nadoknadi bio strijelac za 1:4.

Rennes je ovom pobjedom na ljestvici između ostalih preskočio i Monaco. Rennes je u ovom trenutku peti, dok je Monaco na osmoj poziciji. Važno je za spomenuti kako je za Monaco nastupio Paul Pogba koji je zbog dopinga s terena izbivao čak 811 dana.

Nogometaši Lensa pobijedili su na domaćem terenu Strasbourg s minimalnih 1:0 čime su se na vrhu ljestvice izjednačili s Marseilleom. Te dvije momčadi imaju po 28 bodova, ali već u nastavku subote može doći do obrata na vrhu. Aktualni prvak PSG igra doma protiv Le Havrea, a ima samo bod manje.

Pobjednički je pogodak za Lens postigao Ganiou u 69. minuti, a samo osam minuta kasnije gosti iz Strasbourga su ostali s desetoricom na travnjaku nakon što je crveni karton zaradio Barco. Uz igrača više Lens je održao do kraja minimalnu prednost. U 95. minuti je pocrvenio i domaći igrač Guilavogui.

Sve ostale utakmice na programu su u nedjelju. Parovi su Auxerre – Lyon, Brest – Metz, Nantes – Lorient, Toulouse – Angers i Lille – Paris.