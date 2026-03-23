PSG uoči Liverpoola želi odgoditi utakmicu s direktnim rivalom: Sada je stigao odgovor iz tog kluba

(AP Photo/Emma Da Silva) via Guliver Image

Nakon reprezentativne pauze koja je krenula elitni nogometaši vraćaju se u svoje klubove kako bi nastavili borbu za trofeje. Među njima su i nogometaši PSG-a i Lensa koji se bore za naslov u Ligue 1 te bi njihov dvoboj trebao biti odigran 11. travnja, uoči PSG-ovog okršaja s Liverpoolom u Ligi prvaka. Parižani žele taj susret odgoditi za neki drugi termin, a na to su priopćenjem odgovorili iz Lensa.

“Dana 6. ožujka finaliziran je raspored utakmice između Racing Club de Lensa i Paris Saint-Germaina, čime je službeno uspostavljen okvir kojeg su se svi trebali pridržavati.

U duhu odgovornosti i suzdržanosti, Racing Club de Lens od samog je početka obavijestio Paris Saint-Germain o svojoj namjeri da se termin ne mijenja. U skladu s opredjeljenjem za sportsku stabilnost, klub je također odlučio suzdržati se od javnih istupa po tom pitanju.

Međutim, nedavni porast izjava, intervencija i raznih prijedloga potaknuo nas je da prekinemo tu šutnju.

Stječe se dojam da se sve više nameće zabrinjavajući trend: francuska liga postupno se svodi na varijablu koja se prilagođava europskim ambicijama pojedinih aktera. Riječ je o neobičnom shvaćanju sportske pravednosti, za koje je teško pronaći usporedbe u drugim velikim europskim natjecanjima.

Promjena termina ove utakmice u ovom trenutku značila bi da bi Racing Club de Lens bio bez natjecanja 15 dana, nakon čega bi slijedio ritam utakmica svaka tri dana — raspored koji ne odgovara onome utvrđenom na početku sezone, niti mogućnostima kluba koji takav dodatni teret ne može podnijeti bez posljedica.

Time bi se, zapravo, očekivalo da se klub s desetim najvećim proračunom u ligi prilagodi zahtjevima najmoćnijih klubova, u ime interesa koji očito nadilaze domaće okvire, koji su već posljednjih sezona reducirani (Ligue 1 smanjena na 18 klubova, ukidanje Coupe de la Ligue).

Osim ovog konkretnog slučaja, postavlja se i šire pitanje — pitanje poštovanja prema samom natjecanju. Ono je legitimno, osobito kada se čini da domaća liga na vlastitom terenu ponekad ostaje u drugom planu u odnosu na druge ambicije, koliko god one bile opravdane.

Racing Club de Lens ostaje predan načelima pravednosti, jasnoće pravila i poštovanja prema svim sudionicima. Jednostavna načela, za pošten i cijenjen francuski nogomet.”