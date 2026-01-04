PSG slavio u najbližem derbiju na svijetu: Presudili su ‘Zlatna lopta’ i ‘Zlatni dečko’

Podijeli :

JoaquimxFerreira via Guliver Image

U nedjelju navečer odigran je pariški gradski derbi između Paris Saint Germaina i Paris FC-a. To je ujedno i najbliži svjetski derbi kada gledamo udaljenost stadiona. Naime, od jednog stadiona do drugog samo je 15 metara udaljenosti. U tom "bliskom" derbiju do pobjede od 2:1 je došao PSG.

Bio je to susret u kojem je očekivano dominirao PSG, ali gosti su ipak namučili aktualne osvajače Lige prvaka. Sve do 45. minute je pariški bedem bio nesavladiv, a onda je “Zlatni dečko” Desire Doue zabio za 1:0. Mladi Francuz bio je najbolji mladi igrač 2025., a ta nagrada se inače zove “Golden Boy”.

Na početku drugog dijela Paris FC je golom Willema Geubbelsa iz kaznenog udarca izjednačio na 1:1. No, ta sreća je kratko trajala jer je samo dvije minute kasnije, u 53. minuti Ousmane Dembele, aktualni osvajač Zlatne lopte zabio za 2:1.

Ispostavilo se da je to bio i posljednji pogodak na utakmici te je tako PSG slavio s 2:1. Ovim slavljem PSG je ponovno smanjio zaostatak za vodećim Lensom na jedan bod. Paris je, s druge strane, na 15. mjestu s dva boda iznad 14. mjesta koje vodi u doigravanje za niži rang.