PSG slavio na Parku prinčeva i zadržao korak s vodećim Lensom u Ligue 1

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Nogometaši Paris St. Germaina lako su pobijedili Rennes 5-0 na domaćem terenu u susretu 15. kola francuske Ligue 1.

PSG time nije dozvolio vodećem Lensu da napravi bodovni odmak, Parižani ponovno imaju zaostatak od samo jednog boda. Ujedno je PSG prekinuo pozitivan niz Rennesa, taj je klub prije dolaska u Pariz imao četiri ligaške pobjede u nizu.

Dva pogotka na susretu je postigao Gruzijac Kvaratškelia, u 28. i 67. minuti, a po jednom su suparničku mrežu pogađali Mayulu u 39., Mbaye u 88. i Ramos u 92. minuti. Rennes je skliznuo na šesto mjesto ljestvice, a ovo mu je bio tek treći prvenstveni poraz u sezoni. Od 76. minute je ove subote imao igrača manje.

U drugom subotnjem ogledu ovog kola nogometaši Toulousea su na domaćem terenu s minimalnih 1-0 svladali Strasbourg. Utakmica je odlučena već u 18. minuti kada je Da Silva Emerson postigao jedini gol vrijedan tri boda. Bila je to peta ligaška pobjeda Toulousea ove sezone koja ga je pomakla na deveto mjesto ljestvice. Poziciju ispred je Strasbourg kojem je ovo bio već sedmi prvenstveni poraz.

Nogometaši Lensa pobijedili su u gostima Nantes 2-1 u prvom subotnjem ogledu 15. kola čime su potvrdili prvo mjesto na ljestvici. Thauvin je u 34. minuti doveo Lens u vodstvo na subotnjem gostovanju, ali je domaćin samo četiri minute poslije izjednačio. El Arabi nije realizirao jedanaesterac, ali je iz drugog pokušaja ipak bio precizan za 1-1. Lensov junak bio je Said koji je u 81. minuti bio strijelac za 11. ligaško slavlje svoje momčadi ove sezone.

Sve ostale utakmice na programu su u nedjelju, a sastaju se Nica – Angers, Auxerre – Metz, Le Havre – Paris i Lorient – Lyon.