PSG jednim golom ponovno preuzeo vrh Ligue 1

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Aktualni francuski i europski nogometni prvak Paris Saint-Germain pobijedio je s minimalnih 1:0 na gostovanju u Auxerreu te je ponovno privremeno došao na vrh ljestvice francuske Ligue 1.

Strijelac jedinog pogotka bio je Bradley Barcola u 79. minuti iz protunapada, na asistenciju Ousmanea Dembelea.