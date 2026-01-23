PSG jednim golom ponovno preuzeo vrh Ligue 1

Aktualni francuski i europski nogometni prvak Paris Saint-Germain pobijedio je s minimalnih 1:0 na gostovanju u Auxerreu te je ponovno privremeno došao na vrh ljestvice francuske Ligue 1.
Strijelac jedinog pogotka bio je Bradley Barcola u 79. minuti iz protunapada, na asistenciju Ousmanea Dembelea.
PSG je 14. pobjedom u sezoni došao do 45 bodova te za dva boda prestigao Lens, koji će u subotu u derbiju 19. kola gostovati u Marseilleu. Auxerre je s 12 bodova ostao na predzadnjem, 17. mjestu.
