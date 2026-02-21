PSG iskoristio kiks rivala i ponovno skočio na vrh francuske lige

Nogometaši PSG-a su iskoristili subotnji poraz Lensa te su rutinskom domaćom pobjedom od 3:0 protiv Metza, u 23. kolu francuske Ligue 1, zasjeli na prvo mjesto ljestvice.
PSG trenutačno ima dva boda više od Lensa, dok je Metz na posljednjem mjestu.
Protiv velikog autsajdera Metza domaćin je poveo već u trećoj minuti golom Douea, dok je na 2:0 povećao u nadoknadi prvog dijela kada je strijelac bio Barcola. S pola gasa su Parižani odradili i drugi dio dvoboja u kojem je još Goncalo Ramos postigao pogodak u 77. minuti za konačnih 3:0.
Bez pobjednika okončan je dvoboj 23. kola francuske Ligue 1 između Toulousea i Parisa FC nakon što je tijekom 90 minuta svaka momčad postigla po pogodak.
Gosti iz Pariza su poveli u 39. minuti golom Munetsija i bili su vrlo blizu osvajanja sva tri gostujuća boda. Vodili su sve do 87. minute, ali je tada Vignolo, iz blizine nakon kornera, pogodio za konačnih 1:1. Toulouse je deveti na ljestvici, a Parižani na 15. poziciji.
Veliki se preokret dogodio u dvoboju u Lensu, nakon što su nogometaši Lensa vodili 2:0 Monaco je zabio tri pogotka i u gostima slavio s 3:2. Monaco je ovom pobjedom stigao na šesto mjesto. Lens je rano počeo krčiti put prema tri domaća boda. Već u trećoj minuti je poveo golom Edouarda, dok se činilo da je u 56. minuti domaćin stigao sasvim blizu novog slavlja i potvrde prvog mjesta na ljestvici. Strijelac za 2:0 je bio Thauvin.
Od 62. minute je krenuo veliki preokret i gosti su za samo deset minuta došli u poziciju da vode 3:2. Prvo je smanjio Balogun, a potom su u 70. i 72. minuti Zakaria i Fati pogađali za veliki preokret i vodstvo Monaca 3:2. Do kraja je Lens dominirao i tražio bod ili sva tri, ali je morao potpisati poraz.
U nedjelju se igraju sve ostale utakmice, a parovi su Auxerre – Rennes, Angers – Lille, Nantes – Le Havre, Nica – Lorient i Strasbourg – Lyon.
