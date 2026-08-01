PSG doveo francusku zvijezdu kao zamjenu za napadača na odlasku

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Paris Saint-Germain osigurao je potpis iznimno traženog francuskog napadača Maghnesa Akliouchea.

Mladi krilni igrač stiže iz AS Monaca u poslu vrijednom 50 milijuna eura, potvrdio je u subotu ujutro pouzdani stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

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Parižani su dogovor s Kneževima oko visine odštete postigli još u srijedu, a sada su uspješno zaključenii i osobni uvjeti s igračem. Akliouchea idući tjedan očekuju liječnički pregledi, nakon čega će potpisati ugovor s francuskim prvakom do ljeta 2031. godine.

Akliouche, koji je bio dio francuske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine te do sada prikupio 10 nastupa za Tricolore, na Parc des Princes stiže kao izravna zamjena za Bradleyja Barcolu. Naime, Barcola je u naprednim pregovorima s Liverpoolom oko prelaska u englesku Premier ligi.

Igrajući za Monaco, Akliouche je u 139 nastupa upisao 23 pogotka i 28 asistencija, a svojim igrama stekao je status jedne od najuzbudljivijih nadolazećih francuskih zvijezda.

Pariški velikan ovime ne završava ljetnu trgovinu. Kako navodi Romano, klub je vrlo blizu osobnog dogovora s talentiranim belgijskim napadačem Mikom Godtsom.

Kada se usuglase posljednji detalji s igračem, Parižani planiraju poslati službenu ponudu Ajaxu, koji za svog dragulja traži okruglih 60 milijuna eura.