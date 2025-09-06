Problemi za PSG: Dembele dva mjeseca izvan pogona

Podijeli :

Guliver Images

Ousmane Dembélé doživio je ozljedu tijekom nastupa za francusku reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, svega 12 dana prije početka PSG-ove kampanje u Ligi prvaka.

Dembélé je ušao u igru na početku drugog poluvremena utakmice protiv Ukrajine, koju je Francuska dobila 2:0, ali je na terenu ostao manje od 35 minuta. Zbog problema s desnim stražnjim ložnim mišićem morao je napustiti igru, šepajući prema klupi i držeći se za stražnju stranu bedra.

Dembele proglašen najboljim igračem Lige prvaka PSG pogotkom Dembelea svladao Arsenal u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka

Nogometaš PSG-a tijekom tjedna je trenirao samo djelomično, uz poseban oprez zbog već postojećih tegoba. Izbornik Didier Deschamps nije skrivao frustraciju kada je shvatio da je Dembélé ponovno ozlijeđen, pa je ljutito gestikulirao prema klupi.

PSG svoju prvu utakmicu grupne faze Lige prvaka igra 17. rujna na domaćem terenu protiv Atalante. Već 1. listopada gostuju kod Barcelone, bivšeg Dembéléova kluba. Prema procjenama, ofenzivac bi s terena mogao izbivati između pet i sedam tjedana.