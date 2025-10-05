Pobjeda u Barceloni, ali ne i u Lilleu: Mbappe zaustavio PSG

Ligue 1 5. lis 202522:52 0 komentara
AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

U derbiju 7. kola francuske lige Lille i PSG su odigrali 1-1, pa su Parižani preuzeli vrh tablice.

Nuno Mendes je u 66. minuti doveo europskog prvaka u vodstvo, a bod je Lilleu spasio 18-godišnji Ethan Mbappe, mlađi brat zvijezde Reala Kyliana Mbappea, četiri minute prije kraja.

Poslije reprezentativne pauze Parižani će dočekati Strasbourg, a zatim se zaputiti u Leverkusen na okršaj Lige prvaka.

Izabranici Bruna Genesija zauzimaju sedmu poziciju sa 11 bodova, a u narednoj utakmici domaćeg prvenstva gostovat će kod Nantesa.

