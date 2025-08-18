Nottingham doveo pojačanje iz Rennesa

Podijeli :

via Guliver

Francuski napadač Arnaud Kalimuendo potpisao je petogodišnji ugovor s Nottingham Forestom, objavio je engleski klub u ponedjeljak.

Prema pisanju britanskih medija, očekuje se da će taj transfer donijeti Rennesu najmanje 30 milijuna eura.

Dvadesettrogodišnji središnji napadač, koji je od 2022. igrao za PSG, Lens i Rennes, dolazi nakon uspješne sezone s crveno-crnima u kojoj je zabio 17 golova u Ligue 1.

“Spreman sam za izazov i dolazim ovdje s iskustvom”, rekao je Kalimuendo. “Imao sam dobru sezonu prošle godine, postizao sam golove i asistencije, ali želim više i želim ovdje podići stvari na višu razinu.”

Reprezentativac do 21 godine, osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama 2024., ima jaku konkurenciju na svojoj poziciji u Chrisu Woodu, koji je zabio dva gola u prvom kolu nove sezone Premier lige, a prošle godine 20.

Nottingham Forest je sezonu 2024./25. završio na sedmom mjestu, a novu je sezonu otvorio pobjedom u nedjelju 3:1 protiv Brentforda.