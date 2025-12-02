Nogometaši Nice završili na bolovanju, pretukli ih navijači vlastitog kluba

Podijeli :

Nogometaši Nice, Jérémie Boga i Terem Moffi, podnijeli su tužbu nakon što su ih fizički napali navijači kluba za koji nastupaju.

I Boga i Moffi trenutačno su na bolovanju nakon ovog incidenta. Sve se dogodilo u nedjelju navečer nakon poraza Nice od Lorienta 3:1.

Igrači su klupskim autobusom stigli do trening centra, gdje ih je dočekalo oko 400 bijesnih navijača. Boga i Moffi prošli su najgore – dobili su više udaraca šakama i nogama, pljuvali su ih i vrijeđali.

Kako je navedeno, neke udarce dobili su i u predjelu genitalija. Boga je od kluba dobio pet dana slobodno, a Moffi dva dana više. Prema nekim informacijama, Nigerijac nije mogao sam doći do klupskih prostorija, već mu je pomogao vratar Yehvann Diouf.

Postojale su informacije još dok su igrači Nice krenuli prema aerodromu da bi ih navijači mogli dočekati ispred klupskih prostorija, ali je ipak odlučeno da se plan povratka ne mijenja.

Kada je autobus stigao pred trening centar, dvojici predstavnika navijača dopušteno je da uđu u autobus kako bi prenijeli poruku igračima. Do eskalacije je došlo kada su igrači počeli izlaziti iz autobusa. Iako je bilo prisutno osiguranje, napadnut je, osim igrača, i sportski direktor Florian Maurice.