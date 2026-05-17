Mučan kraj karijere za Halilhodžića: Legendarni trener se i rasplakao

RonanHoussin Panoramic via Guliver

Vahid Halilhodžić na mučan je način završio svoju bogatu trenersku karijeru. Utakmica posljednjeg kola francuske Ligue 1 između Nantesa i Toulousea je prekinuta zbog upada huligana na teren i više se neće nastavljati.

Legendarni je stručnjak u jednom trenutku sam je pokušao smiriti podivljale navijače i urazumiti ih, no scene kaosa potpuno su zasjenile njegov odlazak.

A sve je počelo kao savršen oproštaj od ikone kluba, što su navijači potvrdili i velikom porukom na tribini:

“Vahid na terenu, kao i na klupi – uvijek iskren i strastven. Narod Nantesa duguje ti vječnu zahvalnost i poštovanje.”

Ipak, huligani su na travnjak uletjeli već nakon dvadesetak minuta igre i izazvali prekid, uništivši dostojanstven oproštaj klupske legende.

Francuski medij RMC Sport navodi da je bijesni Halilhodžić prvo pokušao ući u verbalni obračun s huliganima, nakon čega se potpuno slomio. Kamere su snimile bivšeg trenera Dinama kako neutješno plače na klupi, a mediji prenose da je u suzama dočekao i službeni prekid u svlačionici.

“Trener Vahid teško je proživljavao ove kaotične scene”, pišu francuski mediji o tužnom završetku jedne velike nogometne ere.