Monaco šokirao PSG i ugrozio im prvo mjesto u francuskoj Ligue 1

U 14. kolu francuske Ligue 1 odigrala se utakmica između Monaca i PSG-a, dva francuska predstavnika u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Iako je PSG branitelj europskog i francuskog naslova, do pobjede u ovom susretu došao Monaco s 1:0.

Nakon što je prvi dio susreta prošao bez pogodaka, činilo se da će tako biti i u drugom dijelu. Ipak, Takumi Minamino je u 68. minuti zabio za vodstvo Monaca.

Domaći su izdržali do kraja iako je u 80. minuti Thilo Kehrer, bivši igrač PSG-a zaradio crveni karton. Ovim slavljem je Monaco skočio na šesto mjesto dok je PSG i dalje na vrhu Ligue 1. No, do kraja kola mogu pasti i do trećeg mjesta, a prva prijetnja im je Marseille koji večeras od 21 sat i pet minuta igra protiv Toulousea na Velodromeu.