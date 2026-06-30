Marseille dobiva novog trenera, prošle sezone je odveo drugi francuski klub u Ligu prvaka

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver Image

Po pisanju L'Equipea Marseille i Bruno Genesio su napokon postigli dogovor te će 59-godišnji strateg postati novi trener Marseillea uz ugovor koji će trajati do lipnja 2028. godine.

Odmah na kraju prošle sezone Genesio se razišao s Lilleom, klubom kojeg je vodio od 2024. godine i kojeg je prošle sezone doveo do trećeg mjesta u Ligue 1, odnosno, plasmana u Ligu prvaka iduće sezone.

Marseille je sezonu završio na petom mjestu i igrat će u Europskoj ligi. Na dužnosti trenera Marseillea Genesio će zamijeniti Habiba Beyea.

Trenersku karijeru Genesio je počeo u manjim francuskim klubovima Villefrancheu i Besanconu, dok je trener Lyona bio od 2015. do 2019. godine. U Lyonu je proveo i veliki dio igračke karijere, dres tog kluba nosio je tijekom deset sezona. Prije Lillea još je bio trener kineskog Beijing Guoana te francuskog Rennesa.