Marca: Ancelotti se vraća u Europu i to u – Francusku

AP Photo/Pablo Garcia via Guliver

Prvi samostalni trenerski angažman Davidea Ancelottija (36), sina brazilskog izbornika Carla, završio je neslavno.

Zbog slabih rezultata Davide Ancelotti dobio je otkaz u brazilskom Botafogu nakon manje od pola godine i samo 15 pobjeda u 33 utakmice. Ipak, prema pisanju španjolske Marce, mladi trener ekspresno seli u Europu i preuzima francuski Lille.

Francuski prvoligaš, koji je sezonu završio na trećem mjestu i osigurao plasman u Ligu prvaka, sve je dogovorio s Davideom te će on na klupi naslijediti Brunu Genesija.

Davide je godinama radio kao pomoćnik svom ocu Carlu u Real Madridu, nakon čega su prošle godine zajedno otišli u Brazil.

Mlađem Ancelottiju francuski nogomet nije stranac jer je tamo boravio dok mu je otac vodio PSG, a prednost mu je i što tečno govori jezik.